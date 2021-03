Civitavecchia, barca senza persone a bordo rintracciata a largo del Pirgo: recupero da parte di Capitaneria e Vigili del Fuoco

Dalle ore 18 circa di stasera i Vigili del Fuoco di Civitavecchia appartenenti ad entrambi i settori, nautico e terrestre, stanno operando unitamente alla Capitaneria di Porto per la messa in sicurezza di un’imbarcazione trovata senza persone a bordo alla deriva.

Il natante, un semi cabinato di circa sette metri ha raggiunto il tratto di mare antistante il Pirgo: la Capitaneria di Porto sta indagando per comprendere la dinamica che ha generato questa situazione. Non è stato possibile recuperare la barca da mare a causa del basso fondale, per cui personale della Capitaneria di Porto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. In particolare, alcuni agenti, muniti di idrocostume, sono entrati in acqua per raggiungere la barca e agganciarla in modo da poterla recuperare da terra con l’ausilio di un mezzo dei Vigili del Fuoco.