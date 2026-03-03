Civitavecchia e Santa Marinella, due auto in fiamme all’alba: nessun ferito

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 7.50 a Civitavecchia, in via Apollodoro, per l’incendio di un’autovettura di media cilindrata alimentata a GPL. Per cause in corso di accertamento, il veicolo ha preso fuoco minacciando le auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.

La squadra 17A del distaccamento cittadino, intervenuta tempestivamente, ha provveduto a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni adiacenti e delle altre vetture in sosta. L’area è stata successivamente messa in sicurezza per prevenire ulteriori rischi.

Secondo incendio in via delle Colonie a Santa Marinella

Concluso il primo intervento, l’equipaggio è stato dirottato a Santa Marinella, in via delle Colonie, per un secondo incendio che ha interessato un’altra autovettura. Sul posto è intervenuta anche l’autobotte AB17 per supportare le operazioni di spegnimento.

Anche in questo caso le fiamme sono state rapidamente domate, impedendo che si propagassero alle auto parcheggiate e alle strutture abitative circostanti. Non si registrano persone ferite.

Indagini in corso sulle cause dei roghi

Le cause degli incendi sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e gli adempimenti di competenza. Gli episodi hanno richiesto un doppio intervento ravvicinato da parte dei Vigili del fuoco del territorio, impegnati nella gestione delle emergenze in ambito urbano.