Civitavecchia, nuovo appuntamento teatral-letterario con “Book Faces”

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 28 febbraio alle ore 18 presso il teatro Colussi (via Bernini 40) l’associazione culturale “Book Faces” ospiterà la scrittrice Vincenza Campopiano, autrice di testi teatrali e a sua volta attrice di teatro.

L’autrice presenterà il suo libro dal titolo “Dal cimitero delle Fontanelle: per grazie ricevuta…”, pubblicato con Il Convivio editore. Il libro, che si è classificato al 2° posto al premio Giuseppe Antonio Borgese 2019 di Catania dopo essersi confrontato con altre 128 opere partecipanti, racconta uno spaccato di vita della famiglia Caputo e di Maculatina, protagonista del miracolo finale. Tra antiche tradizioni napoletane, risvolti storici, religiosità e superstizione, saranno i legámi familiari e i vincoli tra consanguinei che alla fine permetteranno di superare tutte le asperità e le divergenze con letizia di tutti.

All’incontro culturale, che sarà presentato dal presidente dell’associazione culturale “Book Faces” Marco Salomone, sono state invitate le autorità comunali, gli organi di stampa, le varie associazioni cittadine e i rappresentanti degli istituti scolastici.

La presentazione di questo volume che unisce teatro e letteratura rappresenta un importante tassello per la crescita dell’associazione culturale di Civitavecchia e apre nuovi scenari e forme di collaborazione per un’associazione che da anni è impegnata sul territorio tramite corsi di scrittura creativa per la formazione di giovani scrittori, presentazioni di libri di scrittori di fama nazionale e internazionale, organizzazione di eventi letterari, nonché del concorso letterario nazionale – premio “Centumcellæ”, giunto alla seconda edizione e riservato alla categoria dei racconti.