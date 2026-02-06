Civitavecchia, tragedia in porto durante un intervento di soccorso: uomo muore dopo una caduta da una nave da crociera

Prosegue l’attività intensa dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, impegnati nelle ultime ore in numerosi interventi di verifica e messa in sicurezza legati alle avverse condizioni meteorologiche. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, le squadre sono state chiamate ad assistere un elicottero di soccorso atterrato alla banchina 12 del porto per un passeggero di una nave da crociera colpito da malore.

Caduta improvvisa dalla murata della nave

Durante le operazioni di assistenza, un tonfo improvviso ha richiamato l’attenzione dei soccorritori: un uomo di mezza età è precipitato dalla murata della nave. I Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario presente a bordo, hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Sul posto è intervenuto anche il medico del 118 che, nonostante i tentativi di soccorso, ha dovuto constatare il decesso dell’uomo.

Avviati gli accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche la Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le circostanze della caduta.