Classe 1983 in festa: (quasi) tutto pronto per la cena del 15 dicembre

I membri della Classe 1983 si preparano a celebrare il traguardo speciale dei 40 anni con una cena presso La Capanna del Buttero. L’evento, che si preannuncia come un’occasione di festa e condivisione, è in programma per il 15 dicembre e promette di essere un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

Il menù preparato per l’occasione prevede il tagliere della Capanna, seguito dalle mezze maniche al ragù. La cena continua con la tagliata di manzo accompagnata da patate arrosto. Il tutto culminerà con la torta. Non mancheranno vino in bottiglia, acqua, caffè e amaro.

E perché limitarsi solo al gusto? La serata sarà allietata da musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente che renderà l’occasione ancora più speciale.

Il costo per partecipare è di 40 euro a persona: è possibile effettuare la prenotazione presso il Bar Mauro, situato in via delle Croci, a Tarquinia. Lasciando un piccolo acconto, i festeggiati assicureranno la propria presenza in un evento che promette di essere il culmine di un anno di celebrazioni per i 40 anni.