Coldwell Banker, una stella polare nel settore immobiliare

Coldwell Banker è stata fondata nel 1906 e, in oltre 100 anni di storia è sempre stata la guida, la stella polare nel settore immobiliare, superando con successo tutte le crisi e difficoltà.

Anche questa volta, in questa circostanza, in Coldwell Banker abbiamo saputo fare la differenza! In questi giorni, tutti abbiamo dovuto forzatamente fermarci, ma il nostro lockdown è stato puramente fisico, infatti con molta saggezza ed intelligenza abbiamo sfruttato al massimo questo tempo per studiare, formarci ed imparare, utilizzando al meglio tutte le tecnologie che sono state messe a nostra disposizione.

Pur se distanti abbiamo saputo fare GRUPPO con riunioni, formazione e iniziative extra lavorative, noi in Coldwell Banker crediamo molto nella condivisione degli stessi valori oltre che alla condivisione del marchio, e credo che questa sia la nostra forza!

Far parte di un brand ti garantisce l’accesso ad un sistema ricco di strumenti tecnologici, di marketing, di formazione, di consulenza, di colleghi con cui collaborare e con cui potersi confrontare, e questo è un investimento vincente!

Nell’era della digitalizzazione di massa e dei social network, unita alla mobilità del momento poi, essere al passo con i tempi e fornire ai nostri clienti i migliori servizi del mercato, è una delle nostre priorità. Per questa ragione, abbiamo stretto una partnership con iRealtors, l’innovativa App per la sottoscrizione di moduli e contratti in digitale.

L’agente immobiliare può creare totalmente in digitale i contratti e la modulistica che necessita per la sua attività e farla sottoscrivere direttamente via APP, oppure in remoto, attraverso la firma elettronica al cliente, mentre si trova comodamente a casa propria!

Poi sempre per essere al fianco dei nostri clienti, e per non turbare la vita dei venditori, ci siamo specializzati su un percorso già intrapreso da noi tempo fa, le visite virtuali. Ci siamo specializzati e migliorati per garantire continuità nei nostri servizi, rispettando tutte le norme vigenti.

Per questo e tanti altri servizi, in queste ultime settimane l’interesse verso il nostro brand sta crescendo, sono molte le persone che ci hanno contattato!

Se ci pensi è anche logico: nei momenti di crisi, emerge l’importanza di non essere soli, ed avere al proprio fianco qualcuno che ha già saputo dimostrare di saper navigare anche i mari più burrascosi, ti dà quelle sicurezze che servono per affrontare i momenti più impegnativi.