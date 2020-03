coloravirus: mandate a lextra.news le foto degli striscioni colorati per cui “Andrà tutto bene!”

“Andrà tutto bene!”: una specie di mantra, in questi giorni difficili per l’Italia. Un qualcosa a metà tra coraggio e speranza, di sicuro un modo per esorcizzare le preoccupazioni e guardare avanti.

Anche a Tarquinia si sta, così, diffondendo l’iniziativa per cui grandi e piccini scrivono e colorano fogli, lenzuola e striscioni che riportano quella frase. E lextra.news, seguendo un’idea propostaci da Alessandra Felici, si fa promotrice dell’iniziativa, rilanciandola con l’hashtag #coloravirus: chiunque voglia, potrà mandarci la foto del proprio striscione o cartellone colorato – via mail a redazione@lextra.news, sui nostri profili Facebook o Instagram o via WhatsApp al 328 6717230 – e saremo felici di pubblicarla nella galleria qui sotto e sui nostri social. Altrimenti, postatela voi su Instagram con l’hashtag #coloravirus e taggando lextra.news: la rilanceremo condividendola nelle nostre stories.

Un’unica raccomandazione: per motivi di privacy nei confronti dei minori, non pubblicheremo i volti dei bambini, qualora immortalati nella foto e qualora ce le mandaste li copriremo con delle emoticon.