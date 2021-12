Come proteggere la tua privacy online se navighi su Internet

L’infrastruttura Internet non è costruita per fornire privacy e sicurezza online. È necessario adottare misure per proteggere i propri dati. Su questa infrastruttura inaffidabile, sia i giganti della tecnologia che gli aggressori informatici ottengono guadagni finanziari attraverso la privacy e la sicurezza online che le persone non hanno.

Le ricerche effettuate su Google, i video visti su Youtube, le e-mail inviate, le conversazioni effettuate su Facebook Messenger sono tutte viste dal provider di servizi Internet (ISP), così come Google e Facebook le salvano nei propri database. La crittografia end-to-end non è disponibile su molte app e piattaforme. Prendere precauzioni personali per garantire la privacy e la sicurezza online è di fondamentale importanza.

Quali misure possono essere adottate per la privacy e la sicurezza online?

Utilizzo VPN

La privacy e la sicurezza online possono essere raggiunte con una VPN. VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia utilizzata per nascondere e mantenere al sicuro i dati e le informazioni di istituzioni e individui su un’infrastruttura Internet inaffidabile.

I programmi VPN vengono utilizzati per proteggere i dati e le informazioni personali sia dal provider di servizi Internet che da altre persone all’interno della rete.

Come funzionano i programmi VPN? I programmi VPN creano un tunnel virtuale con il server VPN sul computer o dispositivo elettronico simile da cui viene scaricato e attivato. Ogni pacchetto di dati che entra in questo tunnel, creato virtualmente con protocolli di tunneling, è crittografato e autenticato. In questo modo, sia l’accesso non autorizzato a questa rete virtuale, sia i soggetti che in qualche modo vi accedono, non possono leggere il contenuto dei pacchetti di dati.

I programmi VPN mascherano l’indirizzo del protocollo Internet del dispositivo con cui viene utilizzato con l’indirizzo IP del server VPN connesso. Ad esempio, se l’indirizzo IP del computer che utilizza la VPN mostra Roma in condizioni normali, se la VPN viene utilizzata e connessa attraverso la Russia, quel computer ora appare come se fosse in Russia su Internet. Le transazioni eseguite su quel computer sembrano quindi provenire dalla Russia.

Sicurezza del browser

Con la VPN, la posizione fisica è nascosta da Internet, così come le comunicazioni effettuate tramite il browser con una VPN che supporta il plug-in HTTPS Everywhere .

Il plug-in HTTPS Everywhere reindirizza i siti Web alla versione HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) e i dati condivisi con quel sito Web vengono crittografati.

Creando diversi account sul browser, è possibile impedire ai cookie di terze parti di registrare ogni attività online. È possibile creare più account in browser come Chrome o Firefox . Poiché i cookie non possono scambiare informazioni tra loro, le attività online possono essere classificate ed eseguite su account diversi.

Oltre a utilizzare il browser in modalità di navigazione in incognito, è possibile utilizzare anche plug-in affidabili come uBlock Origin, Privacy Badger per garantire la privacy.