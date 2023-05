Comitato Unicef Viterbo, i ringraziamenti alle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione delle pigotte

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta il 12 maggio 2023 a Viterbo, presso la sede del Comitato Provinciale Unicef in Via Carlo Cattaneo 9, la cerimonia di ringraziamento a tutte le volontarie che hanno contribuito alla creazione di 651 pigotte, le caratteristiche bambole di pezza adottate dalle scuole del territorio, dai Comuni di Bomarzo, Canepina e Montefiascone e da tanti bambini di tutta la provincia. All’incontro è intervenuto anche il Presidente regionale dell’Unicef, dottor Antonio Gargaruti, che si è complimentato con il Comitato provinciale, guidato da Stefania Fioravanti, e con tutti i presenti per l’ottimo esito della campagna Pigotta 2022-2023.

Hanno partecipato, oltre alle volontarie del Comitato Unicef di Viterbo, tanti rappresentanti di associazioni e realtà locali che, condividendo i valori e la mission dell’organizzazione, hanno collaborato attivamente nella realizzazione delle bambole, ormai diventate il simbolo della solidarietà. Per questo i ringraziamenti si estendono al laboratorio creativo Casa dei Diritti Sociali della Tuscia, a quello de La Piccola Galleria di Montefiascone, alle volontarie di Viterbo con Amore e della Bottega del Commercio Equo e Solidale.

“I bambini hanno rappresentato il filo conduttore – commenta la presidente Fioravanti – che ha unito e continua a unire le diverse realtà associative del territorio che, nonostante operassero in ambiti differenti ma sempre a scopo benefico, hanno creato una rete di supporto, esemplare per la nostra comunità. Grazie anche a tutti i volontari del laboratorio del Comitato Provinciale Unicef di Viterbo e ai gruppi di Celleno, Civita Castellana e Civitavecchia per l’impegno e la preziosa collaborazione”.