“Comportamenti non in linea con gli indirizzi del sindaco”: Giulivi firma il decreto, Martina Tosoni non è più assessore

“Negli ultimi tempi il comportamento dell’assessore Martina Tosoni si è rivelato non del tutto in linea con gli indirizzi politico-amministrativi dettati dal Sindaco”, facendo venir meno il “rapporto fiduciario tra il predetto assessore ed il Sindaco”, generando “riflessi negativi sull’attuazione del programma politico”: con queste motivazioni, riportate in un decreto sindacale da poco pubblicato all’albo pretorio, il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi ha revocato la nomina ad assessore di Martina Tosoni, precedentemente investita delle deleghe a Cultura, Turismo e Sport. Compiti che, assieme a quelli già tolti alla competenza della Tosoni la scorsa settimana, finiscono in carico al primo cittadino stesso.

La decisione, nell’aria da un paio di settimane, segna la fine di un periodo di tensione latente e lascia alcuni interrogativi politici da chiarire. Innanzitutto, cosa abbia spinto a due atti così ravvicinati: prima la rimodulazione di alcune deleghe, quindi a stretto giro la revoca. Inoltre, il testo dell’ordinanza spinge a chiedersi quali comportamenti o atti dell’assessore Tosoni si siano rivelati non del tutto in linea con gli indirizzi dettati dal sindaco. A ogni modo, a un anno quasi esatto dalla fine del mandato, Martina Tosoni, forse l’assessore più in vista in questi quattro anni di amministrazione Giulivi, termina nel modo più brusco il suo lavoro in amministrazione: una vicenda che apre di certo le danze in uno scenario politico sin qui fermo, accendendo il clima politico e di fatto aprendo scenari che si affacciano più o meno direttamente su una prossima campagna elettorale.