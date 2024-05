Comunali2024, ecco i nomi della lista a sostegno di Gianni Moscherini

Terza corsa elettorale consecutiva, a Tarquinia, per l’ex sindaco di Tarquinia Gianni Moscherini, con le due precedenti giunte sino al ballottaggio. A sostenerlo la lista Tarquinia Libera, per un totale di tredici candidati. Ecco i nomi.

Lista Tarquinia Libera

Cancedda Paolo

Sirio Quilichini

Lucio Jacopucci

Piermaria Malvezzi Campeggi

Aldo Termentini

Marco Schiavo

Alberto Majani

Fabio Mandrilli

Elisabet Martin Lopez

Paola Galatolo

Francesca Biagiola

Eleonora Ceccarini

Giuseppina Margherita Conigliello detta Giuseppina

