Comunali2024, ecco i nomi delle quattro liste a sostegno di Francesco Sposetti

Francesco Sposetti conferma la coalizione annunciata al momento dell’inaugurazione della sede, con quattro lista a suo sostegno: un totale di sessantadue candidati suddivisi nelle liste Lista Civica Francesco Sposetti Sindaco, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

Lista Civica Francesco Sposetti Sindaco

Blasi Alberto

Alessandrucci Isabella

Battellocchi Tatiana

Bellucci Marco

Cardinali Flaminia

Ciurluini Giovanni

Corridoni Sara

Girotti Paola

Jacopucci Domenico

Lattanzi Elisabetta

Marcocci Giorgia

Scibilia Alessandro

Suraci Antonio

Zocco Sabina

Lista Partito Democratico

Argentini Mattia

Bassi Sabrina

Battellocchi Alice

Battista Mario

Cappelletti Sara

Castignani Tiziana

Celli Sandro

Cesarini Claudio

Giannoni Fabrizio

Giorgini Patrizia

Leoni Enrico

Piccioni Federica

Santori Rinaldo

Scalet Daniele

Scomparin Emanuele

Zacchei Angelo

Lista Movimento 5 Stelle

Andreani Andrea

Angelini Giulia

Cerquatelli Luca

Cesarini Ernesto

De Pascalis Luigi

De Rossi Sara

Bruni Manuel

Micozzi Anna

Montagnoni Maria Stefania

Moscatelli Domenico

Patarchi Gianluca

Piroli Roberta

Sabbatini Stefania

Tiziani Maurizio

Tonicchi Sara

Zerbini Marcello

Lista Alleanza Verdi e Sinistra

Antenore Roberto

Calzolari Monica

Celletti Giancarlo

De Angelis Anna

Dominioni Elisabetta

Fall Ines

Finocchi Vitale Susanna

Lucani Lidia

Luccioli Massimo Manfredi

Muratgia Raffaele

Pierotti-Lupi Gianpiera

Pirozzi Vincenzo

Rosati Piero

Sabbatini Adriana

Vana Maria Elena

Mugano Cristiana

Per inviare la tua lista alle elezioni comunali a lextra.news, scrivi a redazione@lextra.news. Le liste pubblicate sono in forma ufficiosa, in attesa delle verifiche da parte dell’ufficio elettorale. Per eventuali correzioni scrivere a: redazione@lextra.news.