Comunali2024, ecco i nomi delle tre liste a sostegno di Renato Bacciardi

Renato Bacciardi lancia la candidatura nelle ultime ore e riprova la corsa verso piazza Matteotti sostenuto da tre liste, per un totale di quarantotto candidati: Tarquinia in Movimento, Tarquinia Città Aperta e Tarquinia Civica. Ecco tutti i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Tarquinia in Movimento

Arcangeli Ivana

Benedetti Roberto

Bernabei Massimo

Cavallo Iole

Centini Arianna

Cocomazzi Claudio

Di Lazzari Federico

Giannoni Laura

Leoncelli Maurizio

Meggiorini Giorgio

Putianu Ioana

Proli Stefano

Ratto Susanna

Romani Roberta

Senigagliesi Valentina

Serafini Adriano

Tarquinia Città Aperta

Aquilanti Daniele

Bellini Claudio Javier

Boninsegna Simonetta

Cocco Maria Grazia

D’Aniello Alessio

Di Donato Samantha

Esposito Roberta

Fanucci Roberto

Fava Olga

La Monica Marco

Oliviero Lucia

Pastorelli Marco

Pinti Giacomo

Poleggi Emanuela

Tommasino Domenico

Tosoni Alberto

Lista Tarquinia Civica

Biagioni Alessio

Bordi Sandro

Buscemi Laura

Cognata Fabiana

Fattori Veronica

Fedi Francesco

Fiori Andrea

Graziano Jacopo

Marini Iris

Messina Lidia

Palumbo Filippo

Pascucci Stefano

Patarchi Vittorio

Rojas Alejandra Margarita

Senigagliesi Marta

Suriano Alessandro

Per inviare la tua lista alle elezioni comunali a lextra.news, scrivi a redazione@lextra.news. Le liste pubblicate sono in forma ufficiosa, in attesa delle verifiche da parte dell’ufficio elettorale. Per eventuali correzioni scrivere a: redazione@lextra.news.