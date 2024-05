Comunali2024, la lista Tosoni sindaco: “Complimenti alla Centrale Ortofrutticola per la benemerenza”

Riceviamo dalla lista Martina Tosoni Sindaco-Tarquinia Insieme e pubblichiamo

Complimenti alla Centrale Ortofrutticola di Tarquinia che ha ricevuto all’aula Pucci di Civitavecchia un importante riconoscimento dalla Croce Rossa Italiana.

Siamo orgogliosi che una delle nostre più grandi realtà produttive abbia ricevuto questa riconoscenza a dimostrazione dell’operatività e della vicinanza al territorio, anche in un periodo difficile come quello della pandemia.

In questi ultimi anni la Centrale Ortofrutticola alla guida del Presidente Alessandro Serafini e del consiglio direttivo ha lavorato duramente impegnandosi sia a mantenere uno standard qualitativo elevato ma anche cercando di contribuire al benessere della comunità confermando di essere un punto di riferimento per la nostra città e per l’intero territorio.