Comune di Montalto di Castro, online il bando per il conferimento delle borse di studio comunali 2019/2020

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

È online sul sito dell’ente il bando per il conferimento delle borse di studio comunali 2019/2020. Il decreto legislativo del 13/04/2017 n.63 ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

La Regione Lazio con deliberazione di G.R. n.118/2020, ammette al beneficio delle borse di studio a.s. 2019/2020 gli studenti residenti nella Regione Lazio, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 1178/2019, determinandone l’importo, in un minimo di € 200,00, fino ad un massimo di € 500,00 (in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili) e affidando ai Comuni la raccolta delle domande di ammissione al beneficio.

Possono accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: sono residenti nella Regione Lazio – Comune di Montalto di Castro; appartengono ad un nucleo familiare che abbia un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.), desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità, non superiore ad €. 15.748,78; che per l’anno scolastico 2019-2020 frequentino gli istituti di istruzione secondaria di II grado, statali o paritari o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi)

Le domande, redatte sull’apposito Modello A) dovranno essere debitamente redatte in tutte le sue parti e sottoscritte dal genitore dell’alunno, da chi esercita la potestà genitoriale, o dall’alunno stesso se maggiorenne, dovranno essere consegnate al Comune di Montalto di Castro entro le ore 12,00 del 25 maggio 2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: istruzione@comune.montaltodicastro.vt.it

Per tutte le altra informazione relative ai requisiti e per scaricare il modelli di domanda è possibile visitare la pagina al link: https://comune.montaltodicastro.vt.it/news/1231438-bando-borse-di-studio-comunali-as-20192020/