Comune di Monte Argentario, convocato il consiglio comunale

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 28 maggio 2021 alle ore 11,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 29 maggio alle ore 12,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti (18 e 29 marzo 2021)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 49 del 18.05.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

4) Esame ed approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico per l’esercizio 2020

5) Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale delle opere pubbliche anno 2021

6) Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 con applicazione avanzo di amministrazione (art. 175, c. 2 tuel) e variazione del documento unico di programmazione (dup)

7) Approvazione schema di convenzione tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale

8) Monetizzazione di aree da destinare a standard urbanistici relative a posti auto legati a unita’ immobiliari esistenti.

9) Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare (peep), secondo le modalità di cui ai commi 45 e segg. art.31 l. 448/98. Determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli in seguito all’approvazione del D.M. Economia e Finanze n.151 del 28/09/2020.

10) Regolamento per la tutela del verde urbano pubblico e privato

11) Approvazione nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza

12) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza Tar Toscana n. 257/2021

13) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza Tar Toscana n.1762/2020

14) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenze Tribunale di Grosseton.885/2020

15) Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza. art. 194 decreto lgs. n. 267 del 18/08/2000

16) Mozione (prot. 12763 del 05.05.20921) presentata dai consiglieri comunali Schiano Priscilla, Orsini Chiara, Scotto Luigi, Cerulli Arturo, Lubrano Michele su monumento ai caduti.

La seduta si svolgerà in presenza e anche in videoconferenza, con riserva di comunicare eventuali modifiche circa la modalità di svolgimento in relazione alla evoluzione pandemica.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it