Concessionario o portale online? Ecco dove e come acquistare l’auto usata dei propri sogni

Cosa c’è di meglio di avere un’auto tutta propria che consenta di effettuare spostamenti in sicurezza ed autonomia? Sicuramente poche cose, soprattutto per chi viaggia o è solito circolare in città per motivi di lavoro. L’auto da tanti anni è entrata a pieno titolo nelle abitudini degli italiani, confermandosi una fedele compagna tecnologica. Ma su quale auto bisognerebbe puntare, per vedere soddisfatto il bisogno di sentirsi sicuri su strada e contenti del proprio acquisto? Esiste una macchina che possa considerarsi ‘ideale’?

La perfezione non esiste, anche quando si parla di acquisto di un’automobile. Tuttavia è possibile tenere a mente quelle che sono le proprie esigenze, nonché le proprie abitudini quotidiane, da cui attingere preziosi spunti per un acquisto consapevole e, perché no, soddisfacente anche dal punto di vista economico. Sempre più persone si rivolgono al mercato dell’usato, in cui è incluso il segmento km 0, che si differenzia dall’auto nuova per essere già stata immatricolata dalla concessionaria.

Ecco allora i motivi per affidarsi a professionisti, con la possibilità per i più tecnologici di fare riferimento ai portali online.

L’acquisto presso un concessionario

Come poc’anzi accennato, acquistare un’auto è un investimento importante: è infatti il punto d’arrivo di un lungo processo decisionale, fatto di confronti, consulenze, consigli da parte di amici e parenti e molti altri fattori. Se non si ha molta esperienza nell’acquisto di un veicolo, si può scegliere di rivolgersi a un concessionario con buone referenze, come Romana Auto,da tanti anni attiva sul territorio della capitale.

Presso una realtà plurimarche è possibile attingere le proprie idee e ispirazioni da una vasta offerta di modelli, potendo scegliere la marca, la tipologia di alimentazione, il numero di posti a sedere, nonché fra city car, SUV, berlina e station wagon. I punti vendita distribuiti sul territorio nazionale possono avere un’offerta incentrata sull’usato così come sul nuovo, senza dimenticare preziose opportunità come le citate auto km 0.

Il concessionario è un luogo fisico in cui domanda e offerta si incontrano: ogni punto vendita che si rispetti vede la presenza di un consulente preparato, capace di dispensare consigli, chiarire dubbi, mostrare i documenti che attestano il trascorso del veicolo, dal punto di vista delle revisioni e dell’eventuale cambio dei componenti.

Il portale online per l’acquisto di un’auto

I più esperti di Internet possono fare riferimento alla moltitudine di siti di vendita online, i quali offrono una panoramica di annunci sulle offerte aggiornate periodicamente. I suddetti siti web sono strutturati per essere intuitivi e per venire incontro alle richieste dei clienti, mettendo a disposizione un’interfaccia di semplice utilizzo, dove con poche mosse è possibile delineare il profilo dell’auto che si desidera.

Sui portali online è possibile cercare l’oggetto del desiderio scegliendo attraverso criteri come il marchio, la tipologia di veicolo, il tipo di alimentazione e molto altro ancora. Questo lavoro viene agevolato dalla presenza dei cosiddetti filtri, che permettono di affinare la ricerca a seconda delle proprie esigenze e desideri. Quando si è sicuri di un determinato veicolo, si può fare clic sul relativo annuncio e si può scegliere di contattare il rivenditore telefonicamente o per e-mail, potendo chiedere di vedere e provare il veicolo di persona.

Non mancano anche i siti di compravendita che – come suggerisce il nome – rendono possibile non solo l’acquisto ma anche la vendita di un’auto, potendo entrare in contatto con privati che non vedono l’ora di provare e magari acquistare il proprio mezzo.