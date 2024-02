Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia, pubblicato il bando dell’edizione 2024

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia, organizzato dall’IC “Ettore Sacconi”, rappresenta un appuntamento di grande rilevanza musicale. Le audizioni, distribuite su tre giorni dal 15 al 17 maggio, culmineranno con la cerimonia di premiazione il 19 maggio presso il teatro comunale “Rossella Falk”. Il concorso, giunto alla 14esima edizione, coinvolge studenti delle scuole medie, licei musicali e conservatori, offrendo categorie per solisti, musica d’insieme, cori e orchestre. Una giuria composta da docenti di conservatorio valuterà attentamente i partecipanti, premiando i talenti con borse di studio per incentivare la passione per la musica tra gli studenti. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 aprile, e l’evento rappresenta anche un’opportunità per scoprire e apprezzare le bellezze storiche di Tarquinia. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si invita a visitare il sito www.icsacconi.it o a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook.