Concorso per istruttore amministrativo informatico: pubblicato il bando a Monte Argentario

Pubblicato a Monte Argentario il bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo informatico, con riserva per i volontari delle Forze Armate. La posizione prevede lo svolgimento di diverse mansioni legate alla gestione informatica e amministrativa.

Requisiti e modalità di partecipazione

I candidati interessati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale). La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 14 gennaio 2025 esclusivamente attraverso il Portale unico di reclutamento “InPA”, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Mansioni previste per il ruolo

L’istruttore amministrativo informatico si occuperà, tra le altre attività, di analisi e risoluzione di segnalazioni relative ad anomalie hardware e software, supporto agli utenti nell’utilizzo di strumenti informatici di base, gestione del ciclo dei prodotti hardware e software, e attività amministrative generali legate al profilo. È inoltre prevista l’interazione con sistemisti e fornitori esterni per interventi specialistici di secondo livello e la gestione di strumenti per la telefonia fissa e mobile.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli sul bando e le specifiche del ruolo, è possibile consultare la sezione “Bandi di concorso” sul sito web istituzionale.