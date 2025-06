Consiglio comunale aperto sull’ospedale, il Comitato: “L’occasione di far sentire la nostra voce”

Riceviamo dal Movimento Insieme per l’Ospedale di Tarquinia e pubblichiamo

Sono passati più di due anni dalla prima manifestazione in difesa del nosocomio tarquiniese e da

allora il Movimento Insieme per l’Ospedale di Tarquinia non si è mai fermato, forte

della partecipazione di tantissimi cittadini: abbiamo incontrato i sindaci del distretto e i consiglieri

regionali e raccolto 5000 firme per la petizione a sostegno del presidio ospedaliero; abbiamo

organizzato, grazie all’aiuto di tanti valenti musicisti tarquiniesi, due concertoni, e, con il supporto

dell’Associazione Assonautica, la marcia delle canoe; ci siamo riuniti in assemblea per studiare la

situazione e valutare nuove iniziative; in tanti abbiamo abbracciato il nostro ospedale, per ribadire

la nostra intenzione di continuare a difenderlo, insieme.

Per questo il nostro lavoro continua e per giovedì 3 luglio, alle 17 è stato convocato un Consiglio

Comunale aperto, durante il quale il Comitato del Movimento INSIEME PER L’OSPEDALE DI

TARQUINIA proporrà al Consiglio una mozione, per esprimere la preoccupazione dei cittadini per

la situazione attuale e futura del nostro Ospedale e chiedere che vengano attuate le disposizioni di

legge previste perché il nosocomio tarquiniese possa continuare a svolgere pienamente la sua

funzione di ospedale di zona.

Al Consiglio sono stati invitati a partecipare tutti i Sindaci dei Comuni del Distretto, il

Direttore Generale della ASL, dottor Egisto Bianconi, e il Direttore Sanitario dell’ospedale di

Tarquinia, Dottoressa Bernadette Macchione.

I cittadini che lo desiderano potranno prendere la parola. Abbiamo quindi l’occasione di far

sentire la nostra voce e per questo è importante la partecipazione di tutti, per dimostrare ancora una

volta che noi non ci fermiamo e siamo decisi a continuare a vigilare in difesa del nostro ospedale,

tutti insieme: l’unione fa la forza!