Consiglio dell’Università Agraria, la maggioranza: “L’opposizione ha disertato il Consiglio di ieri”

Riceviamo dalla lista Agraria Tricolore e pubblichiamo

Ancora una volta i Consiglieri di opposizione dimostrano di non voler bene alla città e all’ente agrario, e disertano l’importante convocazione del Consiglio dell’Università Agraria solo per far mancare il numero legale.

Ieri sera l’ordine del giorno prevedeva l’elezione del Presidente del Consiglio. La norma statutaria, pone l’obbligo che per formalizzare questa elezione debbano essere presenti almeno 12 consiglieri. Purtroppo il numero necessario è mancato e non per colpa della maggioranza. Infatti, tutti gli 11 consiglieri eletti con la Lista Agraria Tricolore erano presenti tra i banchi del consiglio. Il Presidente Alberto Riglietti ha sottolineato – “Le due liste di minoranza avevano promesso una opposizione costruttiva e collaborativa, ma i loro banchi sono rimasti desolatamente vuoti. Democrazia vuole che anche gli elettori delle liste perdenti abbiano il diritto a essere rappresentati e i consiglieri di minoranza l’obbligo morale verso i propri elettori di partecipare ai lavori. Noi comunque andiamo avanti. “