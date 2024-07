Consiglio d’insediamento, la nota di Sposetti: “Prometto rispetto e massimo impegno”

Riceviamo dal sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e pubblichiamo

“Grazie ai tarquiniesi che ci hanno dato fiducia. Prometto rispetto e il massimo impegno per il bene di tutta la città e della sua comunità”. Lo ha affermato il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, nel primo consiglio comunale della nuova amministrazione che si è svolto l’11 luglio, in una sala gremita.

“Voglio ringraziare i dipendenti comunali che sono il fulcro della macchina amministrativa – ha aggiunto il primo cittadino nel suo intervento dopo il giuramento -. Auguro buon lavoro ai consiglieri e auspico che le assemblee siano sempre così partecipate, perché il consiglio comunale è un organo fondamentale nella vita democratica di un paese. Rivolgo poi un invito agli assessori e ai consiglieri di maggioranza e minoranza a mantenere sempre un clima sereno di confronto costruttivo, nel rispetto dei ruoli e delle diversità di idee e opinioni”.

Alberto Blasi, della lista Civitas per Sposetti sindaco, è stato eletto presidente del consiglio comunale. Dopo la nomina di Andrea Andreani, del Movimento 5 Stelle (M5S), Sandro Celli ed Enrico Leoni, del Partito Democratico (Pd), ad assessori, sono subentrati come consiglieri comunali Roberta Piroli, per M5S, Tiziana Castignani e Angelo Zacchei per il Pd. Sulla mancata assegnazione di alcune deleghe, il sindaco Sposetti ha precisato: “Abbiamo una squadra giovane che vogliamo far crescere. Le deleghe saranno distribuite tra i consiglieri comunali in base alle loro competenze. Sarà una scelta ponderata”. Su agricoltura e turismo: “Avranno la massima attenzione – ha sottolineato il primo cittadino -. Conosco molto bene il settore primario per essere agricoltore e agronomo. Tarquinia è una città a vocazione agricola ma con un grande potenziale turistico, ancora in parte inespresso. Su questo ambito occorre lavorare, tanto e bene”.