Constellations: ad aprile a Oxford Street torna la light art con 33 milioni di led nel cuore di Londra

Non saranno gli straordinari fasti di London Lumiere, che ha fatto letteralmente accendere la capitale in due occasioni nel cuore dell’inverno (e in fondo pur in cerca di uscita dalla pandemia un evento di quella portata sarebbe persino eccessivo), ma finalmente Londra torna a brillare con la light art.

Dal 12 al 26 aprile, l’artista di fama mondiale Anthony James trasformerà l’iconica Oxford Street in un’opera d’arte futuristica a tre piani, con 33 milioni di luci a LED all’interno di 36 tele digitali 8K che si trasformeranno in modelli ipnotizzanti. Presentata da Opera Gallery e curata da W1 Curates, l’enorme installazione è in realtà composta da “più opere realizzate nell’ultimo anno e mezzo che non hanno potuto essere esposte pubblicamente”, spiega l’artista in una dichiarazione.

Constellations sarà la prima installazione pubblica digitale del suo genere, restituendo qualcosa di speciale al pubblico in un momento in cui le gallerie d’arte pubbliche sono ancora chiuse. Questa installazione artistica innovativa utilizza una tecnologia all’avanguardia, incluso un sistema di risoluzione 8K, per creare lo schermo otticamente più potente di Londra. Constellations costituirà l’installazione artistica permanente più longeva in Europa, offrendo al pubblico nuovi modi di accedere all’arte in un momento in cui il mondo è in continuo mutamento.