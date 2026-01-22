Contabilità degli enti locali e benessere dei territori, il 22 gennaio giornata di studio a Viterbo

È in programma per giovedì 22 gennaio, presso la sala Benedetti della Provincia di Viterbo, la giornata di studio dal titolo “Cosa raccontano i numeri”, promossa dalla Provincia di Viterbo e da UPI Lazio. L’iniziativa è dedicata alla memoria del dottor Patrizio Belli, dirigente del settore Finanziario dell’ente, e si propone come momento di approfondimento sui temi della contabilità degli enti locali e del benessere dei territori.

Sessione mattutina su contabilità pubblica e riforma Accrual

La giornata si articolerà in due sessioni. La mattina, a partire dalle ore 9.30, dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia Alessandro Romoli e dei rappresentanti degli ordini professionali, si aprirà il confronto sul sistema patrimoniale in Accrual accounting. Al centro del dibattito anche gli accantonamenti, il fondo rischi contenzioso e i controlli della Corte dei conti. Sono previsti interventi di esperti di UPI nazionale, dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, docenti universitari e professionisti del settore.

Nel pomeriggio focus sul Rapporto BES 2025

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, l’attenzione sarà rivolta alla presentazione del Rapporto BES 2025, strumento che misura il progresso dei territori non solo sotto il profilo economico, ma anche sociale e ambientale. Alla sessione prenderanno parte gli enti promotori del rapporto, l’ISTAT e l’ASviS. Verranno illustrati i dati relativi al Lazio e alla Tuscia, con un focus sugli indicatori di qualità della vita e sulle ricadute per la programmazione delle politiche pubbliche locali.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo è possibile visitare il sito istituzionale della Provincia di Viterbo.