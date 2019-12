Continua il lavoro dell’Università Agraria di Tarquinia sui prodotti locali

Riceviamo e pubblichiamo

Si susseguono le iniziative dell’Università Agraria di Tarquinia nell’ambito del progetto “A Tavola Col Produttore”. La mattina del 21 Dicembre Tarquinia era infatti presente, con Avis Civitavecchia, Stefano De Paolis (Tenuta Gattopuzzo) e gli altri componenti del progetto in uno stand aperto tutta la mattina a Civitavecchia, in Corso Centocelle, con alcuni prodotti tipici locali, per sensibilizzare alla cultura del consumare “a km 0”.

Uno stand ricco che ha esposto in chiave dimostrativa vari prodotti ed anche brochure esplicative. Presente “sul campo” anche il produttore di olio tarquiniese Alessandro Scibilia.

Il team di progetto che sta curando l’iniziativa, capitanato dal Vicepresidente Alberto Tosoni con i consiglieri Rosanna Moioli e Bruno Cardia, ricorda con l’occasione a tutti i produttori di alimenti non freschi che volessero aderire all’iniziativa o avere maggiori informazioni di contattare l’Ente mediante i canali istituzionali o tramite i social.