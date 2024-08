“Continuiamo a dar voce al povero Stadio Cardoni”: l’impegno romantico ma deciso degli ultras del Tarquinia in difesa dell’impianto

“Continuiamo a dar voce al povero Stadio Cardoni che ogni giorno, ogni ora crolla sotto i segni del tempo e dell’abbandono che accompagnato dal silenzio lo fa apparire come un luogo mai esistito”: se negli ultimi giorni, proprio sulle pagine de lextra.news, è arrivato l’appello della famiglia di Giuseppe Cardoni, c’è chi da tempo porta avanti la sua battaglia in difesa del luogo iconico del calcio tarquiniese.

Si tratta del gruppo ultras a sostegno del Tarquinia Calcio che, tramite la pagina di riferimento Tarquinia Calcio Football History, tiene un faro acceso sulla situazione di abbandono e degrado dell’impianto mediante iniziative soprattutto sui social: l’ultimo post è proprio di qualche giorno fa.

“Da ormai due anni lo storico impianto polisportivo tarquiniese è chiuso ai cittadini – le parole della pagina TCFH – e di conseguenza interdetto ad ogni tipo di libera attività sportiva e ludica. Niente più partite di calcio, niente più ciclismo, niente di niente. Il “tempio di mille storie di anime” resta ancora oggi chiuso e quel che fa più male è lo squallido silenzio complice che avvolge tutta la nostra cittadina che pare essersi dimenticata di questo impianto così comodo e colmo di storie da raccontare”.

“In tanti continuano a chiederci quando ci incontrano “Ma chi ve lo fa fare a lottare per una causa già persa in partenza?” e noi puntualmente rispondiamo che ciò che ci spinge a rompere il silenzio è soltanto il nostro attaccamento a questo luogo storico dello sport e casa del Tarquinia Calcio per moltissimi anni dove abbiamo vissuto i nostri anni della gioventù e dove abbiamo incontrato per la prima volta nella vita i colori blu granata e con essa uomini e volti di quei protagonisti incancellabili che hanno saputo dare tantissimo alla Tarquinia calcistica e sportiva in generale”.

“Cambiando gli scenari politici – concludono da TCFH – quel che ad oggi percepiamo è zero idee, zero proposte ,zero interesse alla causa. Soltanto voci, troppe e anche senza riscontri veridici: “sotto è vuoto e crolla tutto” oppure “i fondi non ci sono…”, oppure “tanto ci fanno i palazzi…”. Tutto questo inizia a stancarci oltre che a lasciarci delusi e arrabbiati”.