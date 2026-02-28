Contributo ASL Viterbo per formule per lattanti: avviso pubblico anche per Tarquinia

Il Comune di Tarquinia rende noto l’Avviso Pubblico della ASL Viterbo relativo al “Contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento”.
La misura è rivolta alle madri che, a causa di specifiche condizioni cliniche certificate, non possono praticare l’allattamento al seno e necessitano quindi di formule per lattanti.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo deve essere inoltrata alla ASL di Viterbo attraverso una delle seguenti modalità:
- Consegna presso gli sportelli dei Punti Unici di Accesso (PUA) di Tarquinia, Montefiascone, Bagnoregio, Viterbo, Vetralla e Civita Castellana.
- Invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
- Invio tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: ASL Viterbo, Via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo – Direzione Distretto B.
Informazioni utili
Per conoscere requisiti, documentazione necessaria e tempistiche di presentazione, si invita a consultare l’Avviso Pubblico completo disponibile presso gli uffici competenti o sul sito istituzionale della ASL.