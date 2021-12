Controlli, sanzioni e tutela dell’ambiente alla Civita: il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia ringrazia i Carabinieri Forestali

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Il Presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Sergio Borzacchi ringrazia i Carabinieri Forestali per i controlli che in questi giorni stanno svolgendo nelle aree della Civita per il rispetto delle norme sulla raccolta dei funghi e sulla tutela dell’ambiente. “Abbiamo svolto da poco un corso di micologia riferisce Borzacchi- per dare possibilità ad altri cittadini di raccogliere i funghi in particolare i ferlenghi alla Civita. Ci vengono segnalate situazioni di raccolta fuori dai giorni consentiti, e per questo ringrazio il Comandante Gabriele Paglioni dei Carabinieri Forestali per i controlli, sanzioni e l’attenzione rivolta nelle aree della Civita”. Anche l’Assessore all’ambiente Alessandro Sacripanti aggiunge: “Stiamo rimettendo la cartellonistica informativa alla Civita che troviamo divelta. Sottolineo il plauso ai Carabinieri Forestali per il grande lavoro, ed è giusto ringraziare anche i numerosi cittadini rispettosi delle regole che frequentano le aree archeologiche alla Civita. Il senso civico è patrimonio di tutti”.