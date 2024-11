Convocato il consiglio comunale di Monte Argentario: ecco i punti all’ordine del giorno per il 19 Novembre 2024

Il Consiglio Comunale di Monte Argentario si riunirà martedì 19 novembre 2024 alle ore 9:00 in prima convocazione, con una seconda convocazione prevista per mercoledì 20 novembre alle ore 10:00, se necessario. L’ordine del giorno prevede alcuni punti rilevanti, tra cui le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale, insieme all’adozione del Nuovo Piano Operativo del Comune.

Nuove disposizioni su rifiuti urbani e concessioni portuali

Tra i temi all’ordine del giorno ci sarà anche l’approvazione del nuovo regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene ambientale, che include aggiornamenti e allegati per una migliore amministrazione dei servizi. Inoltre, il consiglio discuterà la concessione demaniale degli ormeggi nell’area portuale di Porto Ercole, in base a quanto stabilito dall’articolo 23 del Piano Regolatore Portuale, affidando al comune il controllo sugli ormeggi.

Convenzione per l’integrazione sociosanitaria e diretta streaming della seduta

Un altro punto rilevante è la ricognizione della convenzione per le funzioni di integrazione sociosanitaria e appendice socio-assistenziale, prevista per il periodo 2022-2027. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming, accessibile dalla homepage del sito del Comune di Monte Argentario, permettendo così ai cittadini di seguire in tempo reale i lavori del consiglio.