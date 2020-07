Cooking Jazz sotto le stelle: domenica 12 luglio al Cavatappi serata in musica al ritmo del jazz anni ’50/’60 del Marco Guidolotti Trio

Secondo magico appuntamento, domenica 12 luglio, con la musica jazz nel cuore del centro storico di Tarquinia.

Dopo il grande successo delle melodie degli anni ’30, al Cavatappi si torna ad abbinare sapori e suoni con i ritmi scatenati e coinvolgenti degli anni ’50/’60. Seduti a tavola con un look a tema per la serata da sogno, durante la cena si potrà ascoltare la musica del Marco Guidolotti Trio, con il sax baritono del celebre artista accompagnato da Francesco Pierotti al contrabbasso e Alberto Argiro alla batteria. Il tutto, sempre in collaborazione con il Capolinea Caffè per degustare anche meravigliosi cocktail a suon di musica. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0766 842303.