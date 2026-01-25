Coppa Italia, la Maury’s Com Cavi Tuscania vince gara 1 a Sorrento

La Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica gara 1 dei quarti di finale di Coppa Italia superando in trasferta la Romeo Meta Volley Sorrento al termine di un incontro durato oltre due ore. I laziali si impongono al tie-break con il punteggio di 2-3, dopo una partita combattuta e caratterizzata da lunghi scambi e continui ribaltamenti di fronte. Tuscania parte forte vincendo il primo set 21/25, subisce la reazione dei padroni di casa nel secondo (25/16) e cede di misura il terzo (25/23), prima di riportare la sfida in parità con il successo nel quarto parziale (18/25).

Equilibrio e intensità per tutta la gara

L’incontro resta in equilibrio per larghi tratti, con entrambe le squadre capaci di alternare momenti di controllo a fasi di difficoltà. Nel quarto set, dopo un avvio favorevole a Sorrento, Tuscania recupera progressivamente terreno fino al pareggio e trova l’allungo decisivo nella parte finale. Il tie-break conferma l’andamento della gara: Sorrento prova a prendere il comando, ma i biancazzurri reagiscono e passano avanti al cambio campo, mantenendo il vantaggio fino al 10/15 conclusivo che consegna la vittoria agli ospiti.

Ritorno a Tuscania per gara 2

Con questo successo esterno, la Maury’s Com Cavi Tuscania mette in cassaforte un risultato importante in vista della gara di ritorno. Gara 2 dei quarti di Coppa Italia è in programma sabato prossimo, alle 17.30, al Palazzetto dell’Olivo di Tuscania, dove la formazione laziale proverà a capitalizzare il vantaggio conquistato a Sorrento davanti al proprio pubblico.

Tabellino

ROMEO VOLLEY META SORRENTO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 2/3

(21/25, 25/16, 25/23, 18/25, 11/15))

Durata: ’31, ’23, ’31, ’34, ’19

Arbitri: Andrea Bonzanni e Andrea Minelli

ROMEO VOLLEY META SORRENTO: Aiello, Iurisci 16, Alaia 20, Gragnaniello 9, Gargiulo, Petrone 7, Apreda 9, Farcasiu (L), Simoni, Persico, D’Esposito (L), Pezzi, Della Mura, Ferenciac 8. All. Michele Leone, Ass. Domenico Pollio

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 24, Simoni 14, Festi 7, Fusco, Ottaviani, Stoleru, Fantauzzo 12, Borzacconi 9, Marrazzo 2, Rizzi (L), Pieri. All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti