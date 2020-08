Corneto Tarquinia e Tarquinia Calcio uniscono le forze per il settore giovanile e scolastico

Riceviamo e pubblichiamo

Tutti lo speravano ed ora è realtà: Corneto Tarquinia e Tarquinia Calcio uniscono le forze per quanto riguarda il settore giovanile e scolastico. Tra i promotori dell’operazione il sindaco Alessandro Giulivi. Non un passo indietro da parte di nessuno ma due passi in avanti da parte di entrambe nell’ottica di una crescita sportiva e tecnica dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi nessuno escluso. La parte di avviamento e non agonistica sarà guidata dal Tarquinia Calcio cercando di implementare la qualità dell’offerta senza dimenticare mai l’aspetto ludico che deve essere predominante in quelle fasce di età; la fascia agonistica sarà coordinata dalla Corneto Tarquinia che cercherà attraverso un progetto di qualità di guadagnarsi sul campo la promozione nelle categorie regionali mirando ad una crescita tattica e tecnica importante per i ragazzi del posto. Grande collaborazione anche per quanto riguarda le due prime squadre. Il Tarquinia Calcio, con i tanti ragazzi cresciuti nelle giovanili agonistiche della Corneto, giocherà le partite casalinghe al Liviano Bonelli.A breve tutti i dettagli categoria per categoria.