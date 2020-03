Coronavirus a Londra, il sindaco Khan: “Accolgo con favore le nuove regole: seguitele per salvare vite umane”

“Accolgo con favore queste nuove regole e chiedo direttamente a tutti i londinesi di seguirle in ogni momento per salvare vite umane. Queste regole non sono facoltative. Sono istruzioni messe in atto per prevenire la diffusione di questo virus. Dovete seguirle”: con queste parole, sul proprio sito istituzionale, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha commentato i provvedimenti annunciati ieri da Boris Johnson, primo ministro britannico, per le restrizioni agli spostamenti per tamponare l’emergenza coronavirus.

“Ora tutti devono rimanere a casa – continua Khan – escluse le uscite per gli acquisti per le necessità di base, il più raramente possibile, per fare esercizio fisico una volta al giorno, per le necessità mediche o per spostarsi da e verso il lavoro quando è veramente necessario e non può essere fatto da casa. Tutti i negozi non essenziali saranno ora chiusi, così come i luoghi di culto e altri luoghi comuni come biblioteche e campi da gioco. I raduni di più di due persone, a parte i membri della propria famiglia, saranno banditi”.

“Chiunque mi conosca, conosce i miei istinti liberali, ma queste circostanze senza precedenti richiedono misure straordinarie. – conclude Khan – Invito di nuovo tutti i londinesi ad evitare ogni contatto sociale. Lavorate da casa se possibile. Non utilizzate i mezzi pubblici a meno che non sia assolutamente necessario. Uscite solo per comprare i generi di prima necessità o fare esercizio una volta al giorno. Tenete sempre almeno due metri di distanza tra voi e chiunque altro. Prendetevi cura degli anziani e di chi è più vulnerabile. Non comprare più cibo del necessario. Si prega di seguire le regole per impedire a più persone di morire”.