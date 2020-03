Coronavirus a Londra, il sindaco Khan: “Traffico sulla Tube diminuito dell’88% rispetto allo scorso anno: ma il Governo fermi l’edilizia”

“Vorrei ringraziare tutti i londinesi che hanno seguito le regole oggi e sono rimasti a casa”: con questa parole si è espresso oggi il sindaco di Londra Sadiq Khan sul sito istituzionale dell’autorità cittadina. “I dati di TfL della mattinata suggeriscono che i viaggi in metropolitana sono diminuito di un terzo in più rispetto a ieri quelli in autobus di un ulteriore 20%. Il trasporto in metropolitana era già in calo dell’88 per cento ieri rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso, quello in autobus del 76 per cento”.



“Tuttavia, – prosegue Khan – abbiamo bisogno che ancora più londinesi facciano la cosa giusta restando a casa. Quasi un terzo del personale della TfL è ora malato o auto-isolato, compresi i macchinisti e il personale chiave del centro di controllo. Molti di loro hanno anni di formazione critica per la sicurezza al fine di gestire linee specifiche, quindi non è semplicemente possibile sostituirli con altri. TfL farà tutto il possibile per continuare a gestire in sicurezza un servizio di base per i lavoratori chiave, incluso il nostro straordinario personale NHS, ma se il numero di membri del personale TfL in condizioni di malattia o di autoisolamento continuerà ad aumentare – come purtroppo ci aspettiamo, non avremo scelta ma dovremo ridurre ulteriormente i servizi”.



“TfL sta adottando misure mirate per controllare il flusso di passeggeri nelle stazioni che rimangono le più trafficate. Ciò include la riduzione del flusso alle linee di gate con il supporto della polizia britannica dei trasporti, che ora è schierata lungo la rete ferroviaria, aprendo diverse rotte verso le piattaforme e disattivando le scale mobili per rallentare il flusso di persone verso le piattaforme. Abbiamo collaborato con i servizi ferroviari nazionali per garantire che alcuni treni non si fermino agli scambi più trafficati della metropolitana di Londra nelle ore di punta. La riduzione dei servizi ferroviari nazionali di lunedì ha comportato un aumento del sovraffollamento per brevi periodi di tempo con l’arrivo dei passeggeri su un minor numero di treni”.



“TfL ha anche inviato per e-mail 4,5 milioni di passeggeri a non utilizzare i mezzi pubblici se non in caso di assoluta necessità e ha aumentato la segnaletica e gli annunci pubblici nelle stazioni chiave, traducendoli in 13 lingue”.



“Resta il fatto – continua il sindaco – che troppe persone che usano i servizi TfL nei momenti più affollati lavorano nell’edilizia. Ribadisco la mia richiesta al governo di vietare i lavori di costruzione non legati alla sicurezza durante questo periodo. Abbiamo anche urgentemente bisogno di un maggiore sostegno finanziario per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e coloro che svolgono un lavoro non sicuro. In assenza di azioni del governo, stiamo collaborando con il Construction Leadership Council per cercare di diluire gli orari di inizio dei lavori sui siti più grandi di Londra”.



“Infine, – conclude Khan – desidero esprimere la mia immensa gratitudine personale a ogni singolo membro dello staff di TfL. State offrendo al nostro Paese un ottimo servizio in questo momento di emergenza nazionale assicurando che il personale del SSN e altri lavoratori chiave siano in grado di mettersi al lavoro e salvare vite umane”.