Coronavirus a Londra, la regola del distanziamento sociale di due metri potrebbe essere eliminata in tempo per il ritorno a scuola

C’è attesa per le decisioni di Boris Johnson e del governo sulla riduzione della restrizione di distanza sociale di due metri per consentire alle scuole in Inghilterra di riaprire a pieno regime entro settembre.

Secondo quanto riferito, il Primo Ministro sta infatti esaminando i consigli dell’Organizzazione mondiale della sanità per ridurre la distanza che sinora le persone devono mantenere tra di esse come strumento di difesa dalla diffusione del virus.

Mercoledì Johnson ha promesso di “tenere costantemente sotto controllo la regola dei due metri”, ma ci sono stati segnali che indicano come il governo si st’a preparando ad annunciare un cambiamento.

Sir Patrick Vallance, il principale consigliere scientifico del Regno Unito, ha dichiarato alla conferenza stampa di Downing Street che la raccomandazione di due metri è “sbagliato descriverla come una regola scientifica”. E secondo il Telegraph, Johnson ha in programma di eliminarla entro settembre, in modo che le scuole possano riaprire completamente.

Oltre a contribuire a rendere più semplice l’apertura delle scuole, ridurre la limitazione del distanziamento sociale potrebbe aiutare i pub e i ristoranti a riavviarsi. Il Business Secretary Alok Sharma questa settimana ha ammesso in proposito che “per motivi economici, le aziende vorrebbero possa esser rivista questa regola dei due metri”. Keir Starmer ha invitato il Primo Ministro ad agire ora per non rischiare di perdere il suo nuovo obiettivo di riportare tutti gli alunni a scuola entro settembre.

Il dibattito sulla regola dei due metri e sulla riapertura delle scuole arriva nel momento in cui Johnson ha annunciato un ulteriore allentamento per l’Inghilterra: alcune coppie separate dalle restrizioni di blocco potranno riunirsi sabato e alcuni nonni potranno abbracciare i nipoti come parte del piano del primo ministro per le “support bubbles”. Ciò consentirà agli adulti che vivono da soli o genitori single di mescolarsi con un’altra famiglia, potendo interagire come se fossero un solo nucleo familiare, trascorrere del tempo insieme in casa, non dovendo seguire la regola dei due metri.

Al briefing stampa di mercoledì, Johnson ha dichiarato: “Stiamo apportando questa modifica per sostenere coloro che sono particolarmente soli a causa delle misure di lockdown”.