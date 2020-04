Coronavirus a Parigi e in Francia: domani la conferenza stampa di Philippe

L’aggiornamento sui dati del contagio di covid-19 a sabato 18 aprile parla di 2.249.717 casi confermati in tutto il mondo, per un totale di 154.271 vittime.

In Francia, secondo l’ultima valutazione comunicata dalle autorità sanitarie in merito alla pandemia di COVID-19, sono stati identificati 108.847 casi con 18.681 decessi in totale (di questi, 11.478 negli ospedali e 7.203 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura). Ieri, venerdì 17 aprile, ci sono stati 418 decessi negli ospedali in 24 ore (uno in più rispetto al giorno precedente) e 343 decessi nei centri medico-sociali. Ci sono inoltre 6.027 persone in terapia intensiva, 21 in meno rispetto al giorno precedente: questo dato è in calo per il nono giorno consecutivo. Attualmente ci sono complessivamente 31.190 persone ricoverate in ospedale (115 in meno nelle ultime 24 ore).

Secondo gli ultimi dati dell’agenzia sanitaria regionale, venerdì 17 aprile ci sono nella regione dell’Ile-de-France 4.359 morti in totale (151 nelle ultime 24 ore, dato in calo rispetto a 190 del giorno precedete. Attualmente, 2.341 persone sono in terapia intensiva (-60 in 24 ore). Il dettaglio su Parigi conta 3.083 persone ricoverate in ospedale, 697 persone in terapia intensiva e 11.332 morti.

Venerdì è stato lanciato un nuovo dispositivo di monitoraggio in diversi ospedali dell’Ile-de-France per supportare i pazienti con coronavirus senza sintomi gravi, con la possibilità di alloggio in hotel per ridurre il numero di contagi. L’obiettivo è “rompere le catene di trasmissione del virus”, afferma Michel Cadet, prefetto della regione dell’Ile-de-France.

L’Assemblée nationale ha votato nella notte tra venerdì e sabato un nuovo bilancio con spese molto maggiori per far fronte alla crisi del coronavirus: sono stati rivisti il sostegno alle imprese, gli aiuti ai più poveri e il premio per gli operatori sanitari.

Dopo il discorso del presidente della Repubblica Emmanuel Macron di lunedì 13 aprile, il Primo Ministro Edouard Philippe e il Ministro della salute Olivier Véran hanno messo in programma una conferenza stampa per domenica 19 aprile 2020. L’argomento principale sarà un punto della situazione sul fronte della salute. Chi invece si aspetta dettagli sulla fase post isolamento rischia di restare deluso: anche se la questione sarà ovviamente sollevata, l’entourage del Primo Ministro ha già chiarito che non presenterà il piano “ma illustrerà le principali opzioni tra cui si dovrà decidere”. Serviranno almeno 15 giorni dopo il discorso, come annunciato dal Presidente della Repubblica lunedì 13 aprile, per avere più chiaro il quadro sul piano di deconfinamento.