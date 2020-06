Coronavirus a Parigi: il Louvre riapre il 6 luglio, ma solo su prenotazione

Nonostante le difficoltà e le precauzioni legate al coronavirus, quando riaprirà il Louvre? Se i piccoli musei sono infatti stati autorizzati a riaprire dall’11 maggio 2020, la seconda fase del deconfinamento annunciava il ritorno di tutta la vita culturale parigina: durante il suo discorso di giovedì 28 maggio 2020, il Primo Ministro Edouard Philippe ha quindi annunciato il via libera per tutti i monumenti e musei in Francia che sono autorizzati a riaprire già dal 2 giugno 2020.

Quando riaprirà, quindi, il museo più iconico della capitale? Chiuso a causa dell’epidemia, il Museo del Louvre dovrebbe svegliarsi dal suo sonno pesante per accogliere nuovamente i visitatori dal 6 luglio 2020, in condizioni adattate alle attuali raccomandazioni sulla salute.

Di conseguenza, i visitatori dovrebbero essere di nuovo in grado di visitare questo luogo emblematico della capitale, ma dovranno, tuttavia, prenotare il proprio biglietto poiché si entrerà solo su prenotazione. Nessun biglietto sarà venduto in loco e la biglietteria aprirà il 15 giugno.

Per garantire la sicurezza è stata, inoltre, implementata una nuova segnaletica direzionale in tutto il museo. Le disposizioni pratiche per i visitatori dovrebbero essere note a tutti a metà giugno. In occasione della sua riapertura, la mostra Figure d’Artiste, in programma nella Petite Galerie, è estesa fino al giugno 2021.