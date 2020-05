Coronavirus a Parigi, la situazione: dall’11 maggio riaprono le rive della Senna, l’Esplanade des Invalides e le Champ-de-Mars

In Francia, l’ultima valutazione comunicata dalle autorità sanitarie sulla pandemia di COVID-19 parla di 138.421 casi identificati e 25.987 decessi in totale: 16.497 negli ospedali e 9.733 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura. Ieri, venerdì 8 maggio, 243 persone sono morte in Francia in 24 ore a causa del coronavirus.

La Francia ha attualmente 22.724 persone ricoverate in ospedale e 2.868 in terapia intensiva in terapia intensiva. Infine, 55.782 persone risultano guarite.

Lunedì 11 maggio 2020, intanto, i parigini potranno finalmente tornare ad approfittare delle rive della Senna e degli spazi verdi dell’Esplanade des Invalides e de Champ-de-Mars per passeggiare e fare sport da soli. In un comunicato stampa del municipio di Parigi, si legge che il prefetto di polizia e il sindaco di Parigi “desiderano ringraziare per gli sforzi compiuti da tutti i parigini dall’attuazione del contenimento. Questi sforzi hanno contribuito a contenere la progressione di l’epidemia, garantendo la migliore assistenza possibile ai pazienti negli ospedali”.

Quella di chiuderli fu una decisione decisa dal prefetto di Parigi, presa pochi giorni dopo il confinamento a causa del coronavirus, il 20 marzo scorso: una misura inizialmente prevista per il fine settimana, infine prorogata fino alla fine del lockdown.

In un’intervista a Le Parisien del 5 maggio, il sindaco di Parigi aveva già menzionato l’argomento, raccontando la speranza che i parchi, i giardini e i boschi della capitale “possano essere luoghi per passeggiare e respirare”. Tuttavia, Anne Hidalgo aveva avvertito che “non si tratta di autorizzare picnic o pratiche sportive collettive”. La sindaca ha anche aggiunto che i campi da gioco dovrebbero rimanere chiusi dopo l’11 maggio.