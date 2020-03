Coronavirus a Parigi, la situazione e il bollettino: annunciato il rimborso dei pass Navigo per aprile

La Francia, in isolamento ormai da alcuni giorni, continua le sue misure per fermare l’epidemia che sta tuttora accelerando.

Alcuni ospedali sono saturi. Secondo l’ultima stima comunicata dalle autorità sanitarie, la 28 marzo 37.575 persone sono risultate contagiate da COVID-19 e 2.314 sono morte, con un dato di 319 morti nelle ultime ​​24 ore, e 4.273 persone in terapia intensiva. Attualmente ci sono 17.620 persone ricoverate in ospedale. 6.624 persone hanno invece lasciato l’ospedale una volta guarite.

Patrick Devedjian, presidente dell’Hauts-de-Seine ed ex ministro, è il primo personaggio politico francese a morire di Covid-19: il decesso è avvenuto nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2020.

Il primo ministro Edouard Philippe con il ministro della Salute, Olivier Véran ha fatto ieri, sabato 28 marzo 2020, il punto sulle strategie in completa trasparenza per rispondere alle “domande che i francesi si pongono legittimamente” e per rivelare le strategie adottate dal governo.

Parigi e Ile de France continuano a essere l’area con il maggior numero di casi di pazienti infetti dal coronavirus in Francia. Secondo la scheda dati del governo, a ieri c’erano 6.523 persone ricoverate in ospedale nell’Ile-de-France di cui 1.570 in terapia intensiva.

Il presidente della regione dell’Ile de France, Valérie Pécresse, ha annunciato “il rimborso completo del Navigo Pass, ma anche del Navigo senior e della carta Imagin’R, a tutti gli abbonati, per il mese di aprile.