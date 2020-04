Coronavirus a Parigi, la situazione: ecco le novità in tema di trasporti pubblici

A oggi, venerdì 24 aprile, il virus Covid-19 ha colpito 2.656.557 casi confermati e uccidendo un totale di 185.494 persone in tutto il mondo.

In Francia, l’ultima valutazione fornita dalle autorità sanitarie sulla pandemia di COVID-19 parla di 120.804 casi identificati e 21.856 decessi in totale (13.547 negli ospedali e 8.309 in centri sociali e medico-sociali, comprese le case di cura). Ieri, giovedì 23 aprile, ci sono stati 311 decessi negli ospedali in 24 ore (336 il giorno precedente) e 205 decessi in centri medico-sociali tra cui gli Ehpad (rispetto ai 208 di mercoledì), per un totale di 516 decessi in Francia in 24 ore. Ci sono 4.967 persone in terapia intensiva in terapia intensiva, in calo rispetto ai 5.218 del dato del giorno precedente: una diminuzione costante per il quindicesimo giorno consecutivo.

L’Ile-de-France è la regione ha attualmente il maggior numero di persone ospedalizzate (11.950) e il maggior numero di morti (5.330), con 2006 persone in terapia intensiva, seguita dal Grand Est con 4.416 persone ricoverate in ospedale e 2.646 morti. Tra le regioni della Francia maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19, vi sono l’Auvergne-Rhône-Alpes con 2.760 persone ricoverate in ospedale e 1.167 morti, Hauts de France con 2.435 persone ricoverate in ospedale e 1.233 morti, Provence-Alpes Côte d’Azur con 1783 persone ricoverate in ospedale e 575 morti, Bourgogne-Franche-Comté con 1283 persone ricoverate in ospedale e 753 morti, e infine Occitanie con 804 ricoveri e 342 morti.

Nonostante l’epidemia, RATP continua il suo servizio di trasporto pubblico anche durante l’isolamento: la presidente dell’azienda dei trasporti, Catherine Guillouard, ha annunciato che la Régie autonome des transports parisiens riprenderà il suo traffico al 70% dall’11 maggio. Tuttavia, avverte che il distanziamento sociale non è “fattibile” su una rete già di per sé affollata. Come si adatterà quindi la rete di trasporto pubblico alla crisi sanitaria?

In un’intervista con Parigo, il CEO di RATP ha spiegato come è stato organizzato il servizio durante il lockdown, spiegando che sono stati mobilitati 1.300 impiegati per la sanificazione con particolare attenzione alle aree di contatto come bar e meccanismi di apertura delle porte, disinfettati dal personale. Per quanto riguarda gli autobus, vengono puliti ogni notte. È possibile che le misure di pulizia adottate durante questo periodo di confinamento possano continuare successivamente, ad esempio la pulizia con robot.