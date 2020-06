Coronavirus a Parigi: la Tour Eiffel potrebbe riaprire per la fine di giugno

Quando si dice un simbolo! Pur avendo un’enorme quantità di tesori, Parigi ha un’icona a cui tutti pensano quando parlano della capitale francese. Da oltre 130 anni, la Torre Eiffel dominato la città, svettando nel sole o, al calar della notte, illuminandosi con il suo raggio di luce.

E naturalmente la Tour vive con la città gioie e dolori: se molti ricordano le grigie immagini di Hitler, che non salì mai in vetta perché i francesi disattivarono gli ascensori simulando un guasto, sono tante le scene di festa che si ricordano sugli Champ de Mars, dai countdown per capodanno all’attesa per la finale mondiale del 2018, sino alle celebrazioni lo scorso anno per i 130 anni del monumento.

E ora la Tour Eiffel sta condividendo con i cittadini il dramma del coronavirus, con gli accessi chiusi dal 13 marzo 2020: da allora, una sorta di veglia silenziosa su una capitale in isolamento che però, piano piano, sta tornando alla vita. Ma la Tour Eiffel quando riaprirà?

Per il momento, la data non è ancora nota. Tuttavia, secondo le informazioni di France Bleu, un delegato CGT della Torre Eiffel si dice ottimista per la fine di giugno 2020. Almeno questo è ciò che la direzione spera. Va detto che se i monumenti sono autorizzati a riaprire dal 2 giugno 2020 in tutta la Francia, il loro ritorno all’accoglienza dei visitatori avviene in modo molto progressivo.