Coronavirus a Tarquinia: Giulivi come Conte, il videomessaggio del sabato sera

“A Tarquinia attualmente abbiamo 15 casi positivi: 11 di questi sono in isolamento domiciliare, altri 4 a Belcolle. Ci sono poi altre 67 persone in isolamento fiduciario per vari motivi, sia precauzionali che per rientro da altre regioni”: questo il bollettino diffuso stasera dal sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi in un videomessaggio sulla pagina Facebook del Comune.

“Purtroppo ancora oggi troppa gente in giro: – le parole di Giulivi – ringrazio chi è rimasto a casa e sta facendo cose egregie, ma troppi fanno come vogliono e non capiscono che stiamo vivendo un’emergenza epocale. Abbiamo ad ogni modo la situazione sotto controllo e spero che non ci saranno grosse variazioni” .Poi parla del consiglio comunale di lunedì, dove si tratterà del bilancio “che per il 90% riguarderà aiuti a famiglie e persone che perdono il lavoro, società, nel turismo turismo e nell’agricoltura, e il comparto artigianale, con le tante persone che non stanno lavorando. Dobbiamo fare sì che le persone abbiano il piatto sulla tavola. E speriamo che l’emergenza sanitaria finisca presto: ma tutti assieme ce la faremo.” Annuncia poi da lunedì l’attivazione di un numero operativo dei servizi sociali.

Dopo di lui parla il dottor Alberto Riglietti: “Il trend di crescita è fermo da due giorni grazie, anche alle misure di sicurezza che stiamo prendendo da venti giorni, anche grazie alla ricetta dematerializzata e alla consegna a domicilio in collaborazione con la protezione civile, l’Aeopc e la Croce rossa. E abbiamo studiato anche un supporto psicologico, con un numero che la popolazione potrà chiamare per trovare degli psicologi che i cittadini potranno contattare”.