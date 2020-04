Coronavirus a Tarquinia, i dati del Comune: nessun nuovo contagio da due giorni ma crescono le persone in isolamento fiduciario

Nella tarda serata di ieri il Comune di Tarquinia ha pubblicato sui propri social un riepilogo dei dati sull’emergenza coronavirus aggiornato a mercoledì 8 aprile.

Come già comunicato dalla Asl nel bollettino giornaliero, nella città etrusca non si verificano da due giorni casi di nuovi contagi, e il numero complessivo dei casi positivi è fermo a 22: cinque di questi sono ricoverati, i restanti diciassette in isolamento domiciliare.

Cresce, invece, il numero delle persone in isolamento fiduciario, cioè di coloro ai quali pur non sottoposti o in attesa di tampone è stato chiesto di rimanere in isolamento precauzionale perché soggetti di possibile contatto con dei casi positivi o perché manifestano possibili sintomi di contagio: alla data di ieri, sono 68 in totale le persone che rientrano in questa condizione. Nella nota che accompagna il documento, il Comune rinnova l’invito alla cittadinanza a restare in casa.