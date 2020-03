Coronavirus, CNA Sostenibile: “Un vademecum con le misure per la sicurezza dei lavoratori e un servizio di assistenza sempre attivo”

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver sottoscritto, sabato scorso, il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, la CNA di Viterbo e Civitavecchia ha fatto subito scattare una campagna informativa tra le imprese.

“Abbiamo reso noto il testo del documento, che contiene le linee guida per garantire la salute e la sicurezza degli imprenditori e dei lavoratori che continuano a svolgere la loro attività, naturalmente nel rispetto delle regole adottate dal nostro Paese per contrastare la diffusione del contagio”, afferma Luana Melaragni, responsabile di CNA Sostenibile, la società del sistema CNA che fornisce servizi specialistici alle imprese in materia di tutela ambientale, sicurezza e formazione.

Il protocollo è articolato in tredici punti, sintetizzati in un semplice vademecum che da questa mattina è a disposizione degli imprenditori.

“In questi giorni – spiega Melaragni – le imprese che lavorano per assicurare beni e servizi essenziali hanno bisogno di essere costantemente informate e di ricevere assistenza riguardo all’applicazione delle norme emanate per far fronte all’emergenza. Tutti i nostri servizi sono perciò attivi e lavorano a stretto contatto con le autorità competenti, per fornire una informazione completa e corretta. Abbiamo anche predisposto la modulistica richiesta per specifiche attività. I problemi proposti alla nostra attenzione sono tanti: dalle misure obbligatorie nei cantieri edili alle procedure per la consegna a domicilio di generi alimentari”. Per ricevere informazioni, possono essere contattati tutti i settori: Sicurezza nei Luoghi di Lavoro allo 0761.1768397, Igiene degli Alimenti allo 0761.1768395, Adempimenti Ambientali allo 0761.1768396, Formazione e Servizi per il Lavoro allo 0761.1768398. O si può scrivere a info@cnasostenibile.it.