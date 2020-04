Coronavirus, gli angeli in bici che consegnano pasti gratuiti ai bisognosi di Londra

Un gruppo di ciclisti volontari sta mettendo a disposizione la propria passione per la bici per aiutare gli altri durante la crisi del coronavirus, consegnando pasti gratuiti e appena cucinati ai londinesi che hanno difficoltà nel sostentamento. A raccontare la loro storia è, oggi, l’Evening Standard.

Utilizzando il cibo del progetto Felix, partner dell’Evening Standard nell’ambito dell’appello Food For London Now, i ciclisti con il progetto Made in Hackney stanno consegnando centinaia di pasti ogni giorno a persone che lottano finanziariamente o sono costrette a restare in casa per motivi di salute.

Uno dei 50 ciclisti che sfrecciano per le strade tranquille di East London è Patrick Williams, musicista di 34 anni la cui band Chase & Status è stata costretta a interrompere il tour a causa del lockdown. “Ho scelto di essere coinvolto per aiutare gli altri che sono davvero in difficoltà, volevo fare la mia parte”, ha detto Williams parlando dei suoi spostamenti in bicicletta, che sta compiendo per cinque giorni alla settimana.

“All’inizio è stato abbastanza scioccante vedere quante persone stanno lottando: vedi bambini che aspettano alla finestra o alla porta per il loro cibo. Sappiamo che in alcuni casi è il loro unico pasto principale della giornata e che non sono in grado di ottenere molto altro. Vedo degli anziani spaventati da soli, quindi parlo con loro dal marciapiede, cerco di rassicurarli e mantenere il morale alto”, ha aggiunto.

Briana LeBold, 47 anni, lavora nella produzione di moda ed è stata licenziata dalla sua compagnia subito dopo l’inizio del blocco. Si è offerta volontaria come ciclista per la consegna di cibo alcuni giorni alla settimana. “Ho capito che preoccupandomi del lavoro non sarebbe cambiato nulla”, ha detto. “Pensavo che ciò che Made in Hackney e alcune delle organizzazioni benefiche del cibo stessero facendo fosse meraviglioso, quindi ho voluto esserne coinvolta per sostenerne il lavoro. Ovviamente non c’è una grande quantità di interazione con le persone, ma ci fanno sapere quanto apprezzano i pasti. Anche se è solo un “ciao”, è comunque bello vedere le persone e sentirsi come se le stessi aiutando in qualche modo “.

Made in Hackney è solo uno dei quasi 300 gruppi locali e banche alimentari che beneficiano di eccedenze alimentari: attualmente il progetto Felix sta fornendo frutta fresca, verdura e altri prodotti che recupera da ristoranti, rivenditori e grossisti. Prima dell’epidemia di coronavirus, Made in Hackney era una cucina comunitaria a base vegetale che offriva supporto in tutta larea. La cofondatrice Sarah Bentley ha spiegato come hanno cambiato marcia una volta iniziato il blocco. Il suo staff ha identificato 420 persone e famiglie nel distretto bisognose di cibo ogni giorno e ha chiesto ai volontari di aiutare a lasciare i pasti tra le 14 e le 18 ogni pomeriggio. Il personale della cucina del ristorante Angelina di Dalston ha aiutato con la cucina in modo da poter raggiungere l’obiettivo di consegnare 30.000 pasti nei prossimi tre mesi.

“Sapevamo che ci sarebbe stato questo incredibile livello di necessità, quindi abbiamo cambiato metodo di lavoro e ci siamo buttati in questo tipo di supporto . spiega Sarah – A volte è così emozionante e intenso vedere cosa sta vivendo la gente. Vogliamo essere in grado di aiutare più persone, se possibile”.