Coronavirus: gli arrivi nel Regno Unito potrebbero essere multati per 1.000 sterline se infrangono la quarantena

Chiunque arrivi nel Regno Unito dall’estero potrebbe essere multato di £ 1.000 se non si autoisola per 14 giorni: questo è almeno quanto dovrebbe annunciare il governo stando all’edizione online di BBC News.

In base ai programmi, i funzionari sanitari sarebbero in grado di effettuare controlli a campione per verificare se le persone si sono conformate alle regole, che si applicheranno anche ai cittadini britannici di ritorno dall’estero ma non dovrebbero entrare in vigore fino al prossimo mese. L’Home Secretary Priti Patel dovrebbe fornire maggiori dettagli al briefing giornaliero.

Nell’ambito dei programmi che mirano a proteggersi da una seconda ondata di infezioni da coronavirus, a tutti gli arrivi nel Regno Unito verrà richiesto di compilare un modulo con le loro informazioni di contatto: autotrasportatori e funzionari medici dovrebbero esserne esenti, così come quelli che arrivano dalla Repubblica d’Irlanda. Tuttavia, le persone che viaggiano dalla Francia non saranno esentate: questo è quanto confermato dal governo dopo che inizialmente era stato suggerito diversamente.

Tutti i passeggeri che arrivano nel Regno Unito in aereo, in traghetto o in treno dovranno fornire agli ufficiali di frontiera un indirizzo in cui si autoisoleranno, altrimenti il ​​governo provvederà a sistemarli in un alloggio.

Il segretario dell’Irlanda del Nord Brandon Lewis ha dichiarato: “La realtà è che stiamo dicendo alla gente che se vuole andare all’estero deve considerare il fatto che potrebbe dover fare una quarantena quando torna”.

Le compagnie aeree hanno già avvertito che le misure di quarantena potrebbero peggiorare una situazione già critica per loro, poiché i viaggi aerei sono precipitati di ben il 99% a causa della pandemia.

All’inizio di questa settimana, il capo di Ryanair Michael O’Leary ha descritto il piano per mettere in quarantena i viaggiatori come “idiota” e “inattuabile”, mentre l’ente commerciale Airlines UK ha dichiarato che “avrebbe effettivamente ucciso” i viaggi internazionali da e verso la Gran Bretagna.

Downing Street in precedenza aveva affermato che la misura sarebbe stata rivista ogni tre settimane una volta introdotta: il governo attualmente raccomanda i viaggi internazionali solo quando assolutamente necessario e nessuno dovrebbe viaggiare se presenta sintomi di coronavirus.

Giovedì, easyJet ha dichiarato che riprenderà alcuni voli il 15 giugno, con tutti i passeggeri e l’equipaggio muniti di mascherine. Il programma iniziale includerà le rotte nazionali attraverso il Regno Unito e la Francia.