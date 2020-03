Coronavirus, il Comune di Tarquinia invita all’uso della ricetta dematerializzata

“Invitiamo i Cittadini ad utilizzare la Ricetta dematerializzata”: l’appello arriva dal sito internet istituzionale del Comune di Tarquinia.

“Non ci sarà più bisogno di andare dal medico o dal pediatria per farsi prescrivere un farmaco. – continua la nota – Ad ogni ricetta prodotta dal medico di famiglia verrà attribuito un codice che servirà al cittadino per prendere il medicinale in farmacia. Non servirà più recarsi allo studio medico, ma basterà chiamare il proprio dottore e farsi comunicare il numero (NRE) riportato sulla ricetta. Al fine di ridurre gli accessi agli studi dei medici di medicina generali e del pediatra di libera scelta, nonché presso gli ambulatori specialistici, sono state attivate le procedure suddette”.

“L’assistito riceve dal prescrittore il numero NRE tramite messaggio telefonico o mail nel rispetto delle norme riguardanti la privacy. – conclude il comunicato – Il medico invia un NRE per ciascuna prescrizione, al che l’assistito si reca in farmacia con il codice NRE e la tessera sanitaria in cui è riportato il codice fiscale. La farmacia stampa il promemoria dove è apposta la dicitura copia della farmacia e applica i fustelli su tale promemoria (nelle more della procedura per l’adozione del registro fustelli)”.