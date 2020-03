Coronavirus, il sindaco di Parigi annuncia la chiusura dei parchi pubblici

Erano stati presi d’assalto nel weekend, ma il rischio contagio è troppo alto per proseguire. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato oggi, lunedì 16 marzo, la chiusura nelle prossime ore dei parchi e dei giardini della città, al fine di frenare la diffusione del coronavirus tramite la limitazione del contatto tra le persone. Senza specificare la durata della chiusura, il sindaco ha dichiarato in una nota che “non apriranno domani”. Ne dà notizia Le Monde.

Inoltre, “tutti i parcheggi nelle strade di Parigi saranno resi liberi”, per facilitare la circolazione del personale mobilitato per gestire la crisi. La città renderà disponibili 500.000 maschere a medici, infermieri e personale sanitario per garantire la loro protezione e quella dei loro pazienti.

Infine, il sindaco annuncia che “da oggi i servizi della città si concentreranno su missioni essenziali per i parigini”, in particolare la raccolta dei rifiuti, la polizia municipale, il sostegno agli anziani, la protezione materna e infantile (PMI), il sostegno ai pazienti ricevuti nei centri sanitari comunali, gli alloggi di emergenza, l’ assistenza sociale per bambini, lo stato civile e i servizi funebri .