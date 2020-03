Coronavirus, il VIDEOMESSAGGIO integrale di Giulivi e Riglietti ai tarquiniesi

Lettera ai cittadini, Tarquinia 12 marzo 2020 Pandemia Covid-19 Cari concittadini,stiamo vivendo in questi giorni una situazione complicata e in continua evoluzione, dove l’emergenza causata del Coronavirus impone nuove regole e restrizioni.In questo momento la priorità assoluta è quella di contenere la diffusione del virus affinché non si ammalino altre persone.In questa battaglia tutti noi siamo chiamati a partecipare in maniera responsabile.Stiamo vivendo uno stravolgimento nelle nostre abitudini di vita, vivendo sotto le condizioni che le ordinanze ci impongono, allo scopo di evitare che il virus COVID-19, si diffonda più di quanto già lo sia.Ho accanto a me il Dottor Riglietti, consigliere comunale e medico che in questi giorni è impegnato nell’emergenza e nell’assistenza dei pazienti.Approfitto per ringraziare tutti i medici di base, gli operatori sanitari, i membri del personale dell’Ospedale e Asl con cui sono in stretto contatto, e voglio ringraziare anche quelli che lavorano sul territorio nazionale senza tregua, ricordando che molti di loro sono stati contagiati proprio in questi giorni nel prodigarsi alla cura dei pazienti.Voglio ringraziare inoltre tutte le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile Comunale, Aopc e le altre associazioni di volontariato che stanno operando per la salute e la sicurezza dei cittadini.Come tutti i Sindaci ricevo quotidiane notizie sull’andamento del contagio a livello nazionale e sui cittadini della nostra città dove ricordo ad oggi non esserci stato alcun caso positivo.Sono vicino a tutti i cittadini che si sono messi in isolamento volontario perché è il momento di preoccuparci non solo di non essere contagiati ma soprattutto di non trasmettere il virus ad altri, del quale potremmo essere inconsapevolmente portatori.L’amministrazione sta lavorando giorno e notte, a stretto contatto con le altre autorità per attuare tutte le misure necessarie ma questa battaglia si vincerà solo seguendo le regole che ci sono state date, restando in casa il più possibile e attenersi alle prescrizioni del Ministero della Salute.Abbiamo fin da subito attivato il COC Centro Operativo Comunale, lo strumento che ci permette di gestire in collaborazione con la Protezione Civile, Le Forze dell’ordine, le associazioni di volontariato e gli enti territoriali l’emergenza, definisce la catena di comando e controllo e la comunicazione delle procedure da attivare.Il decreto firmato ieri dal Presidente Conte ha inserito nuove misure e il compito del Comune, della Polizia Locale e delle altre forze dell’Ordine di verificare il rispetto di queste regole da parte di tutti i cittadini, pertanto ribadisco l’invito a rimanere in casa e spostarsi solo per comprovata necessità lavorativa o acquistare beni di prima necessità, farmaci e generi alimentari.Per favorire il rispetto di queste disposizioni e prenderci cura delle persone in 40ena abbiamo attivato un numero verde 800088307 a cui risponderà 24 ORE SU 24 la Protezione Civile Comunale e AOPC, per dare informazioni, aiutarvi nelle piccole difficoltà quotidiane, come il rifornimento di farmaci e generi alimentari per le persone anziane e impossibilitate ad uscire per acquistarle.Nei prossimi giorni inizieremo la disinfezione della città sia di giorno che di notte, una precauzione aggiuntiva a quello che stiamo facendo ma che sarà inutile se non rimanete in casa, se non rispettiamo le regole.I servizi comunali per i cittadini sono per la maggior parte accessibili on-line, qualora il cittadino si trovi di fronte ad un problema o ad urgenza non gestibile on-line può contattare il numero verde e riceverà le informazioni necessarie.Siamo in attesa che il governo emani delle misure economiche per le aziende e le attività colpite gravemente da questa pandemia, costrette a chiudere.Stiamo lavorando inoltre come Amministrazione per capire come intervenire a sostegno della ripresa economica.Nonostante le misure messe in campo la diffusione non accenna a diminuire e con ogni probabilità aumenterà e sarà solo il comportamento di ciascuno di noi ad essere determinante in questa delicata fase.Siamo tutti obbligati ad applicare consigli dispensati dal Ministero della Salute e seguire le regole che ci vengono date, l’isolamento fisico porta al riparo dal contagio per questo:- NESSUNO DOVRA’ USCIRE DI CASA, SI ESCE DI CASA SOLO PER COMPROVATE NECESSITA’ LAVORATIVE- CHIUNQUE USCIRA’ DA CASA, ANCHE A PIEDI, DEVE OBBLIGATORIAMENTE AVERE CON SE L’AUTOCERTIFICAZIONE- LAVORATE DA CASA SE POSSIBILE- RISPETTATE LE DISTANZE DI SICUREZZA SE TENUTI AD USCIRE O LAVORARE PER NECESSITA’- RISPETTATE SEMPRE LE NORME IGIENICHE SIA A CASA CHE IN ALTRI AMBIENTI Continuiamo a restare uniti e sono certo che se tutti i miei concittadini seguiranno le regole riusciremo insieme a fermare la diffusione.Quando tutto questo sarà finito sono certo che riscopriremo molte cose, il nostro mare, i nostri boschi, la natura, e che quando riprenderemo a frequentare scuole, palestre, campi da gioco, cinema, teatro, chiese e altro saremo più capaci di metterci in contatto con altri e forse alla fine combattendo il coronavirus, che purtroppo sta facendo molte vittime, impareremo a vivere meglio.Stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile che riusciremo a sconfiggere solo restando a casa, e rispettando le regole.Insieme ce la possiamo fare! Grazie a tutti.​​​​​​​​​​​​​​​​​Il Sindaco​​​​​​​​Alessandro Giulivi