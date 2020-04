Coronavirus in Francia: domani arriva in aula il piano di deconfinamento che dovrebbe scattare l’11 maggio

Il governo francese ha moltiplicato in questi giorni le consultazioni per perfezionare il percorso di deconfinamento: in particolare, si sono svolti incontri con i rappresentanti locali, e si è al lavoro oggi sulle decisioni finali alla vigilia della sua presentazione ufficiale davanti ai deputati, prevista per domani, martedì 28 aprile.

La posta in gioco è alta poiché comporta la determinazione delle condizioni alle quali le attività e la vita quotidiana dei francesi potranno ricominciare dall’11 maggio, data scelta da Emmanuel Macron per il progressivo deconfinamento del Paese. Sabato, il consiglio scientifico ha comunicato all’esecutivo il suo parere sulla graduale rimozione del contenimento.

Secondo il rapporto comunicato domenica 26 aprile dalla direzione generale della salute (DGS), l’epidemia di Covid-19 ha causato almeno 22.856 morti in Francia. Inoltre, il tasso di mortalità per i pazienti con Covid-19 in terapia intensiva sarebbe tra il 30% e il 40%, secondo i dati della rete europea di respirazione artificiale, molto più del 10% menzionato dal governo.

La votazione sul piano di deconfinamento, che sarà presentato martedì alle 15 all’Assemblée nationale da Edouard Philippe, avrà luogo martedì stesso o mercoledì, come deciso dalla conferenza dei presidenti: questo quanto dichiarato lunedì dal presidente della commission des lois, Yaël Braun-Pivet (La République en marche, LRM).

Secondo lei, un voto martedì o mercoledì, “è un falso dibattito”, mentre i membri dell’opposizione, come il deputato Les Républicains (LR) Eric Woerth, presidente della commission des finances e il leader di LR, Damien Abad, hanno protestato per la mancanza di tempo tra il dibattito in Assemblea e il voto, chiedendo “tempo per la riflessione”.

Braun-Pivet ha anche confermato che non ci sarà alcun voto specifico sull’applicazione di tracciamento dei dati mobili, StopCovid: “Domani farà parte del dibattito globale, questo è ciò che ho chiesto e questo è ciò che un certo numero di interlocutori, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) il Conseil national du numérique, chiedevano, perché questo monitoraggio può essere preso in considerazione solo come parte di una strategia globale”.

Da oggi, intanto, i francesi possono acquistare mascherine in una delle 22.000 farmacie in Francia e all’estero. Un decreto del Ministero della salute pubblicato nella notte tra sabato e domenica ha reintrodotto le mascherine nell’elenco dei prodotti autorizzati per la vendita in farmacia. Erano state escluse con ordinanza il 3 marzo, a causa di una richiesta generale da parte dello stato.

Nelle farmacie, il grande pubblico può quindi trovare “mascherine industriali definite alternative, in stoffa, usa e getta o lavabili, di tipo 1 e 2”, ha spiegato a Le Parisien Gilles Bonnefond, presidente dell’Union des syndicats de pharmaciens d’officine. “Le maschere di tipo 1 filtrano le particelle al 90% e sono destinate a professionisti, cassieri di supermercati, idraulici, lavoratori: sono equivalenti alle cosiddette maschere chirurgiche. Le maschere di tipo 2 filtrano al 70% e sono destinate al grande pubblico”, ha affermato. Le maschere FFP2 e le maschere chirurgiche sono riservate al personale sanitario.

I ricercatori dell’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) e dell’Université de Paris hanno lanciato lunedì un numero nazionale, AlloCovid, allo scopo di “informare e garantire il monitoraggio in tempo reale dell’epidemia grazie all’intelligenza artificiale ”, sette giorni alla settimana e ventiquattro ore al giorno. Le persone di età superiore ai 15 anni che desiderano verificare se il loro profilo di salute o le loro condizioni richiedono un’attenzione speciale ora possono contattare AlloCovid al numero 0-806-800-540 al costo di una normale chiamata, “tutte le volte che le loro condizioni lo richiedono” , specifica un comunicato stampa.